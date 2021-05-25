Москва, , 10:53 — REGNUM Роскосмос будет применять собственный комплекс виртуальной реальности при разработке техники. Он позволит конструкторам, разделённым расстоянием, работать вместе, рассказал 25 мая директор департамента цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин.

«Комплексы виртуальной реальности могут применяться в разных сферах. Например, различные юридические лица, компании и коллективы дистанционно распределенных конструкторов смогут работать с одной и той же 3D-моделью изделия», — сообщил Шадрин в беседе с ТАСС.

Он добавил, что комплекс можно использовать в робототехнике и отображении мультимедийного контента, например, для популяризации космонавтики. Разрабатывает его отраслевой IT-интегратор Роскосмоса «РК-Цифра».

В 2020 году представили виртуальный шлем первого поколения «Роскосмос XR — 1», в этому году запланировано создание комплекса «Роскосмос XR — 2». В госкорпорации, пояснил Шадрин, намерены выпустить полноценный программно-аппаратный комплекс, в который входят средства отображения, системы управления и позиционирования, платформенные решения для управления контентом.

Гражданские заказчики уже проявили интерес к таким комплексам. Его можно применять в тренажерах, для обучения и решения других задач.

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