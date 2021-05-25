Москва, , 10:38 — REGNUM В России у роста цен на полимерную упаковку четыре главных причины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил управляющий партнер юридической компании, член политсовета Свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что власти РФ хотят заняться регулированием цен на полимерную упаковку.

«В связи с крупной эмиссией денег со стороны США и европейских стран, на международных рынках взлетели цены абсолютно на все, как на сырьевые, так и на продуктовые товары. Конечно, такое явление не обошло и Россию, где товары ощутимо подорожали, — сказал Головченко. — В то же время, в связи с выходом из локдаунов, спрос на полимерную упаковку на внешних рынках растет. Сейчас ее ведущим российским производителям крайне выгодно экспортировать ее в Китай и другие азиатские страны, чем они активно занимаются в крупных объемах. Оттого на внутреннем рынке России формируется дефицит данного вида продукции».

По его словам, у роста цен на полимерную упаковку четыре главных причины: удорожание товаров и высокий спрос на международных рынках, дефицит товаров внутри страны, девальвация рубля.

«Складывается абсурдная ситуация: полимерная упаковка производится в России, но она же недополучает эту продукцию. Экспорт не должен набирать оборот за счет населения. Такой ход развития событий должен быть изменен в срочном порядке, — сказал Головченко. — Цены на полимерную упаковку остро нуждаются в государственном регулировании. Пришло время ввести ограничения на вывоз ее из страны до тех пор, пока внутренний рынок не насытится. Если государство вовремя откорректирует ситуацию, то рост стоимости полимерной упаковки удастся остановить. Но тот факт, что федеральная антимонопольная служба еще не предприняла мер в данном направлении, наводит на мысли о низкой эффективности ее работы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что полимерная упаковка в РФ продолжит дорожать.

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