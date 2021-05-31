Москва, 31 мая, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Василий Павлович Кисляков (1916−1990) в годы войны служил во флоте. Но, как это нередко бывало в те годы, воевать ему пришлось не на кораблях, а в пехоте. Точнее, в морской пехоте.

Василий Павлович Кисляков

На фронте моряк сражался с июня 41-го. В звании старшего сержанта служил помощником командира взвода отдельной дегазационной роты Мурманского укрепленного района ВМС Северного флота.

Участвовал в десантной операции в устье губы Большая Западная Лица. В период с 14 по 18 июля 1941 года отряд вел бои с превосходящими силами противника. Заменив убитого командира взвода, Кисляков захватил безымянную высоту. В ходе схватки, когда почти закончились боеприпасы, Василий Павлович приказал своим бойцам отходить, а сам в течение часа в одиночку удерживал занимаемые позиции до подхода подкрепления, сначала из пулемета, а когда кончились патроны — из трофейного оружия, он уничтожил до 100 вражеских солдат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1941 года старшему сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 532).

Осенью того же года Кисляков был ранен и по излечении направлен на офицерские курсы. Неоднократно участвовал в десантных операциях. Закончил войну в должности командира роты автоматчиков в Вене.

После войны остался на флоте. Служил в составе контингента советских войск в Финляндии. В 1955 году в звании капитана вышел в запас. Жил в Москве. До выхода на пенсию работал на заводах «Главметрострой», «Красный богатырь» и «Каучук».