Санкт-Петербург, 25 мая, 2021, 10:48 — ИА Регнум. За первые четыре месяца 2021 года в Петербурге произошло более 1,1 тыс. ДТП с участием каршеринговых автомобилей, но только примерно половина из них — по вине водителей арендованных машин. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 мая сообщил старший инспектор по особым поручениям отдела ДПС УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Павел Кузнецов,

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль одного из сервисов каршеринга

По его словам, с января по апрель в Северной столице зарегистрировано 1178 ДТП с участием каршеринговых автомобилей, в 23 из этих ДТП пострадали люди. Вина водителей арендованных машин установлена в 556 ДТП.

«Грубо говоря, половина всех ДТП с участием каршеринговых средств передвижения произошла по вине водителя каршеринга, — прокомментировал Кузнецов. — В первую очередь, это связано с низкой культурой водителей, которые берут в прокат эти автомобили».

Как правило, такие автомобили водителям не жалко. Они не озабочены их ремонтом, тратами на бензин. Кроме того, способствует аварийности каршеринговых машин низкий стаж вождения водителей, а также случаи использования чужих аккаунтов.

«Сейчас человек, обладая небольшой суммой денег (две-три тысячи рублей), может приобрести поддельный аккаунт и управлять автомобилем, не заботясь о соблюдении ПДД, возможных штрафах», — отметил представитель регионального УГИБДД.

В качестве доказательства он привел статистику, согласно которой, за четыре месяца текущего года в Петербурге и Ленобласти было заведено в отношении водителей каршеринга 678 административных дел. Из них 248 — по статье 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»), еще 109 человек отказались от медосвидетельствования.

«Самые распространенные нарушения: выезд на полосу встречного движения, непредоставление преимущества пешеходам, а также неиспользование родителями детского кресла при перевозе ребенка в каршеринге. Таких случаев за четыре месяца было выявлено 171», — уточнил Павел Кузнецов.

Помимо этого, было возбуждено 19 уголовных дел по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), еще 55 водителей были задержаны при использовании чужого аккаунта.