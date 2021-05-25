Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Стоимость базовой комплектации кроссовера Genesis GV70 2022 модельного года в США составит 41 тыс. долларов (около 3 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Начальная комплектация модели оснащена четырехцилиндровым турбомотором с наддувов. Рабочий объем «движка» равен 2,5 литра, а мощность — 300 «лошадей».

Кроме того, автомобиль в данной комплектации оснащён большим количеством систем безопасности и электронных помощников. Также такая машина имеет светодиодную головную оптику, электроподогрев кресел, цифровую приборную панель с восьмидюймовым экраном и информационно-развлекательный комплекс с экраном на 14,5 дюймов.

Самая мощная версия GV70 — 3.5T Standard стоит 52,6 тыс. долларов (около 3,87 млн рублей). Под капотом этой версии работает 3,5-литровый V6 с двойным турбированным наддувом. Его производительность равна 375 л. с.

Ранее компания Genesis официально представила универсал G70 Shooting Brake. Этот автомобиль станет конкурентом таким моделям, как Mercedes C-Class Estate, BMW 3 Series Touring и Audi A4 Avant.

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