Сургут, Югра, , 10:34 — REGNUM На станции Сургут в Югре утром 25 мая травмирован мужчина, который переходил пути в неположенном месте под железнодорожным составом грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Пострадавшему мужчине 1992 года рождения движущийся поезд ампутировал ноги на уровне бедра. Он доставлен в травматологическую больницу. На месте работает следственно-оперативная группа.

Уральской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.