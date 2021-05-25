Ярославль, 25 мая, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В «Россети Центр Ярэнерго» не стали комментировать по существу гибель стада коров в Некрасовском районе Ярославской области от удара током. В ответ на просьбу пояснить причины происшествия энергетики прислали памятку о безопасности.

Погибшие коровы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая около деревни Легчаниха четыре коровы местного фермера погибли от удара током от упавшей линии электропередач. Об этом рассказал владелец коров. Вот как прокомментировали это событие в энергосетевой компании:

«Филиал «Россети Центр Ярэнерго» обращает внимание владельцев домашних сельскохозяйственных животных на запрет их бесконтрольного выпаса вблизи действующих объектов электросетевого хозяйства. Бесконтрольное нахождение скота рядом с энергообъектами опасно, это может привести к гибели животных», — сообщили в филиале «Россети Центр Ярэнерго».

Энергетики обратили внимание, что выпас сельскохозяйственных животных в охранной зоне ЛЭП является нарушением «Правил установления охранных зон объектов электросетевого о хозяйства». Нарушают ли какие-либо правила лежащие на земле под напряжением провода, в компании не уточнили.

Свою проверку по этому факту проводит полиция.