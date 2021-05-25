Пермь, , 10:32 — REGNUM В Перми суд рассмотрел дело о продаже гирокоптера экс-чиновника Прикамья, который сейчас проживает в США, признав сделку незаконной, сообщают СМИ.

Воздушное судно вверено пять лет назад соучредителю федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края, информирует perm.rbc.ru. Свердловский суд Перми установил, что автожир «МТО Спорт-912Б» был продан без согласия владельца, а подписи на документах оказались подделаны. Судебная инстанция вынесла решение, согласно которому гирокоптер обязаны вернуть законному собственнику.

По данным из открытых источников, Кирилл М. работал в администрации Прикамья во времена губернаторства Виктора Басаргина. Он занимал должность заместителя главы администрации в 2014—2015 годах, курируя информационную и внутреннюю политику в регионе. В 2016 году эмигрировал в США.