Воронеж, , 10:30 — REGNUM В водоёмах Воронежской области с начала 2021 года утонули 14 человек. Об этом на оперативном совещании 24 мая сообщил начальник Главного управления МЧС России по Воронежской области Александр Кошель.

Основной причиной гибели людей на воде стало состояние алкогольного опьянения. При этом в целом обстановку на водных объектах региона в МЧС оценивают как стабильную.

До 1 июня в Воронежской области планируется открыть 92 официальных пляжа, специалисты на данный момент проводят обследования акваторий. В опасных зонах планируется выставить более тысячи знаков, предупреждающих о запрете купания. В целом в летний период контролировать безопасный отдых воронежцев на воде будут более 250 спасателей.