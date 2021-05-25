п. Дальний, , 10:29 — REGNUM В поселке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области, который пострадал от пожара 19 мая, полностью восстановлено электроснабжение. Об этом на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатору Приангарья Игорю Кобзеву доложил первый заместитель Андрей Козлов.

По его словам, девяти семьям выделено свободное муниципальное жилье, все пострадавшие поселка обеспечены питьевой водой и предметами первой необходимости. Жителям продолжает оказываться психологическая и медицинская помощь.

«На месте продолжают работать специалисты, но жителям может требоваться не только медицинская помощь. Кому-то необходимо будет помочь с восстановлением, например, забора, приведением в порядок дворов. Поэтому предлагаю направить в посёлок еще и волонтеров.

У нас есть такой опыт работы с молодежными организациями, в том числе ОНФ — ребята помогали в пострадавших от паводка 2019 года территориях. Поручаю профильным ведомствам рассмотреть вопрос. Какое количество волонтеров необходимо, как туда доставить ребят и где их разместить», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, лишь к утру 20 мая удалось ликвидировать масштабный пожар в посёлке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области. Огнём было уничтожено 28 домов, из них 19 нежилых и 9 жилых домов, в которых проживали 18 взрослых человек.

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