Ереван, , 10:29 — REGNUM МИД Армении осуждает действия властей Азербайджана, которые инициировали возбуждение уголовных дел в отношении армянских военнопленных. Об этом 25 мая сообщается на сайте армянского МИД.

«Мы решительно осуждаем уголовное преследование в отношении Людвига Мкртчяна и Алеши Хосровяна, захваченных Азербайджаном во время агрессии Баку против Арцаха (Нагорно-Карабахская республика)», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что, согласно Женевским конвенциям, последние считаются военнопленными и должны быть освобождены сразу после окончания военных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Азербайджана не выполняют свои обязательства по возвращению армянских военнопленных, а также других удерживаемых ими лиц, и потому данный вопрос становится «вопросом международной повестки».

Читайте также: МИД Армении отверг заявления Азербайджана о «спорных территориях»