Ереван, 25 мая 2021, 10:29 — REGNUM МИД Армении осуждает действия властей Азербайджана, которые инициировали возбуждение уголовных дел в отношении армянских военнопленных. Об этом 25 мая сообщается на сайте армянского МИД.
В ведомстве подчеркнули, что, согласно Женевским конвенциям, последние считаются военнопленными и должны быть освобождены сразу после окончания военных действий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Азербайджана не выполняют свои обязательства по возвращению армянских военнопленных, а также других удерживаемых ими лиц, и потому данный вопрос становится «вопросом международной повестки».
Читайте также: МИД Армении отверг заявления Азербайджана о «спорных территориях»