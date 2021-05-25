Москва, , 10:26 — REGNUM Если Россия не будет развивать дорожную инфраструктуру, адаптированную под электротранспорт, то она может потерять транзитные логистические потоки между Евросоюзом и Китаем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил инженер-эколог, директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константин Трофименко.

«Массовое появление электрического транспорта — это объективный мировой тренд, единый и для Запада, и для Востока. Уже в силу этого можно констатировать, что Россия примерно с 2040-х будет обязана иметь магистральную дорожно-транспортную инфраструктуру, адаптированную под электротранспорт, если она не хочет потерять транзитные логистические потоки между ЕС и Китаем, — сказал Трофименко. — Если такая инфраструктура будет, то и внутренние пассажирские и грузовые перевозки тоже будут ориентированы на электротранспорт. В этой связи перспективы развития электротранспорта есть и у нас».

Как подчеркнул эксперт, в конечном итоге перестроить технологические цепочки под использование нефти для получения той же электроэнергии в определенной экономической ситуации может оказаться даже выгоднее, чем перегонять ее в бензин и сбывать через сеть заправочных станций.

«Если говорить только про зарядную инфраструктуру, то по сути, это организация точек доступа к уже существующим городским сетям. Это конечно тоже стоит денег, но принципиально меньше, чем например создание сети станций заправки водородным топливом, — добавил Трофименко. — Но думая об электротранспорте, необходимо комплексно думать о развитии и реконструкции энергосистемы в целом. Недопустимо, чтобы массовый электротранспорт получал электроэнергию со старых ТЭЦ, сжигающих уголь, с низким КПД энергопередачи. Конечно, это огромные вложения, но и мировая экономика значительно поменяется после перехода на безуглеродные технологии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Юрий Сагинов заявил, что основным препятствием для развития в России электротранспорта оказывается его цена.

Читайте ранее в этом сюжете: Экология в копеечку: экономист назвал среднюю цену электромобиля в РФ