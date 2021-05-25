Москва, , 10:25 — REGNUM В Ялте построят многопрофильный медицинский центр, сообщает 25 мая сайт правительства России.

Постановление о бюджетных инвестициях в строительство подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что площадь сооружения составит около 100 тыс. кв. метров, в главном корпусе будет размещён стационар на 410 коек, операционный блок, отделения диагностики, реанимации и интенсивной терапии.

Кроме того, планируется возвести консультационно-диагностический центр, детскую поликлинику, дневной стационар и жилой комплекс на 300 квартир, что поможет привлечь специалистов из других регионов.

Завершить строительство планируется в 2024 году. Медицинские услуги будут оказывать по широкому перечню направлений.

«Объём инвестиций в создание центра в 2021 году составит 300 млн рублей, в 2022 году — 3,7 млрд, в 2023-м — 5 млрд, в 2024-м — 6 млрд», — рассказали в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделило 1,8 млрд рублей на завершение строительства больниц в регионах России.