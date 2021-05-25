Варшава, , 10:24 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время пресс-конференции 24 мая назвал решение Суда Евросоюза о необходимости закрыть угольную шахту «Турув» (Польша) «неадекватным». Об этом сообщает Polskie Radio.

«Я с полной ответственностью могу назвать решение Суда ЕС о немедленном приостановлении производства на шахте «Турув» курьезным и неадекватным. Это пример огромной судейской ошибки. Даже не ошибки, а целенаправленной политизации суда. В решении не учтены немаловажные экономические и социальные последствия для польской энергетики, экономики и рынка труда. Решение Суда ЕС вызывает прямую угрозу нашей безопасности. Закрытие шахты — мера совсем неадекватная, если учесть фактическое состояние дел», — заявил Рау.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду. В польском правительстве заявили, что не будут исполнять данное решение суда и будут его обжаловать.