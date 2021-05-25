Нью-Дели, , 10:25 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии впервые с середины апреля текущего года было выявлено менее 200 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 196 427 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 26 948 874.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 3511 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 307 231.

Кроме того, уточняется, что на данный момент в стране 34 054 861 человек вылечился от нового заболевания и еще 2 586 782 находятся в настоящее время на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 222 315 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.