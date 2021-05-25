Москва, 25 мая, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Авиакомпания Utair выполняет полеты по маршруту Калининград — Москва в обход территории Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные Flightradar.

Dmitry Karpezo Самолёт авикомпании UTair

Согласно данным сервиса, до 23 мая авиакомпания выполняла перелеты по этому маршруту через территорию Белоруссии. После 23 мая самолеты Utair стали летать через территорию Латвии и Литвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая самолет компании Ryanair Афины — Вильнюс совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Поводом для посадки послужило сообщение о взрывном устройстве.

Сообщение, полученное от белорусской стороны, не подтвердилось. Однако с рейса сняли белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

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