Москва, , 10:24 — REGNUM Блогер Настя Ивлеева запустила новый формат шоу для своего YouTube-канала. Первый выпуск уже доступен в видеохостинге.

Шоу называется «Адские Гонки» — в нём Настя Ивлеева вместе с блогерами Михаилом Литвином, Дмитрием Гордеем и рэпером Моргенштерном выяснила, чей автомобиль быстрее. В самом начале ролика блогеры предупредили, что заезды были проведены «под присмотром профессиональных гонщиков на закрытом полигоне и в присутствии бригад скорой помощи».

Участникам заезда пришлось выполнять испытания на нескольких этапах, в том числе проехать определённый участок дороги вместе со змеями или тараканами в машине. Победителем всей гонки стал рэп-исполнитель Моргенштерн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы поставили на специальный учёт блогеров, известных своим опасным вождением. На учёт ГИБДД попали в том числе Настя Ивлеева, Дмитрий Гордей, Михаил Литвин, Блондинка Драйв, Жекич Дубровский и другие.

Читайте ранее в этом сюжете: Блогер Влад Хошин покинул дом «тиктокеров» XO TEAM