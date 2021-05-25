Воронеж, , 10:22 — REGNUM На мероприятия XI международного Платоновского фестиваля искусств продано около пяти тысяч билетов или 80% от их общего количества, об этом говорилось 24 мая на оперативном совещании, сообщили в пресс-службе облправительства.

В 2021 году программу Платоновфеста разделили на три этапа. Первый состоялся 16−17 апреля — воронежским зрителям в рамках фестиваля Большой театр России показал балет «Укрощение строптивой» в постановке французского хореографа Жана-Кристофа Майо. Труппа Большого театра выступила в Воронеже впервые. Второй этап фестиваля — российская программа — стартует 3 июня и продлится до 20 июня. Третий этап, включающий в себя международную программу, состоится с 4 по 17 сентября.

Торжественное открытие XI международного Платоновского фестиваля искусств состоится 5 июня показом оперы «Свадьба Фигаро» на сцене Воронежского государственного театра оперы и балета. Всего в основную театральную афишу российского этапа фестиваля вошли 19 показов девяти театральных постановок театров Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Новосибирска и Новокузнецка. Также в программу включен «Воронежский кейс» — зрителям представят спектакли воронежских театров. В музыкальную программу XI Платоновского фестиваля войдут выступления коллективов и исполнителей из Греции, Сербии, США, с Украины. Также запланированы выставки, творческие встречи и традиционная книжная ярмарка на Советской площади.