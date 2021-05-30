Москва, , 08:12 — REGNUM Леонтий Егорович Усенко (1917−1990) воевал с июня 1941 года.

Леонтий Егорович Усенко

В сентябре 1942 года, будучи командиром отделения автоматчиков, первым ворвался во вражеский дзот, уничтожив 9 и взяв в плен 2 солдат противника. Был награжден орденом Красной Звезды и отправлен на курсы младших лейтенантов.

В сентябре 1943 года в звании лейтенанта командовал взводом роты автоматчиков 931-го стрелкового полка 240-й стрелковой дивизии в 38-й армии. В ходе форсирования Днепра в районе села Лютеж (Вышгородский район Киевской области) Усенко с группой из 12 человек под ураганным огнем немцев в числе первых преодолел реку и, захватив плацдарм, удерживал его до переправы основных сил, отбив 8 неприятельских атак.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 1943 года лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2247).

Также за годы войны воина наградили орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени и медалью «За отвагу».

После Победы Усенко продолжил службу в армии. Вышел в запас в звании старшего лейтенанта в 1949 году. Жил в Красном Лимане (Донецкая область), где трудился на железнодорожной станции дежурным по парку отправления товарных составов.

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