Тбилиси, , 10:22 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 30 456 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1354 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 25 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 339 315 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 320 777 победили инфекцию, в том числе 821 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4654 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 15 скончались в течение последних суток. В стационар на лечение поместили 4354 пациента, в оборудованные гостиницы — 673. На карантине находится 91 человек.

Днём ранее в Грузии в результате 9598 исследований выявили 388 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1357 человек.

Стоит отметить, что в Грузии с 24 мая вместе с другими вакцинами от COVID-19 начали использовать препарат китайского производства Sinovac. Это средство ещё не получило одобрение во Всемирной организации здравоохранения.

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