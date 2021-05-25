Нижневартовск, Югра, 25 мая, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) временно исполнять обязанности главы города с 26 мая 2021 года будет заместитель мэра по экономике и финансам Дмитрий Кощенко. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Www.n-vartovsk.ru Дмитрий Кощенко

Напомним, прежний глава Нижневартовска Василий Тихонов сложил обязанности главы добровольно в связи с начатой силовиками проверки его деятельности на посту градоначальника.

В соответствии с уставом Нижневартовска очередной мэр будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре-ноябре 2021 года.