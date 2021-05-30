Москва, , 07:56 — REGNUM Александр Тимофеевич Шаповалов (1916−1976) еще до призыва был связан с авиацией: трудился инструктором-планеристом.

Александр Тимофеевич Шаповалов

В армии освоил специальность стрелка-радиста, принял участие в Польском походе и Советско-финской войне.

В Великую Отечественную был на фронте с июня 41-го.

В феврале 1944 года в звании старшины служил начальником связи эскадрильи 36-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 202-й бомбардировочной авиационной дивизии 4-го бомбардировочного авиационного корпуса во 2-й воздушной армии. К этому времени в составе различных экипажей Шаповалов совершил 182 успешных боевых вылета на разведку и бомбардировку неприятельских войск. В воздушных боях сбил лично 3 самолета.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года гвардии старшине было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 1985).

Всего за время войны Александр Тимофеевич выполнил 214 успешных боевых вылета, из них 107 на разведку с фотографированием. Уничтожил в составе экипажа до 50 автомашин с военными грузами, до 100 паровозов и железнодорожных вагонов с грузами, 6 цистерн с горючим, 2 склада с боеприпасами. В воздушных боях сбил 4 самолета лично и 4 в группе, а также пулеметным огнем уничтожил до 250 солдат и офицеров противника.

После Победы продолжил службу в армии. Окончив в 1947 году Энгельсское военное авиационное училище, служил на офицерских должностях. Вышел в отставку в 1961 году в звании майора. Жил в Казани.

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