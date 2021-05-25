Уфа, , 10:21 — REGNUM Две тысячи участников из 55 стран мира прибудут в Башкирию на Всемирную фольклориаду. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что 24 мая прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению в Башкирии VI Всемирной фольклориады.

«Это серьёзное, масштабное событие. Башкирия совместно с министерством культуры России провели большую подготовительную работу. Учитывая, что мы ждём большое количество гостей, важно уделить особое внимание эпидемиологической безопасности мероприятий Фольклориады», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

По ее словам, нужно использовать возможности по вакцинации участников и организаторов этого мероприятия, а также добровольцев (порядка 600 волонтеров) и водителей автотранспорта. По словам статс-секретаря — заместитель министра культуры РФ Аллы Маниловой, в настоящий момент участие в Фольклориаде уже подтвердили 48 из 55 иностранных делегаций. От России будет выступать хореографический ансамбль «Вензеля» из Пензы. В ходе мероприятия также пройдут конференция CIOFF по вопросам сохранения нематериального культурного наследия и международная выставка народных промыслов.

«Старт Всемирной фольклориады будет дан 3 июля на площадке «Уфа-Арены». В нём примут участие более 800 артистов. А с 4 по 9 июля на главной концертной площадке форума, в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау» пройдёт фестиваль фольклора «Сердце Фольклориады», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Сообщаются, что начинать концерты будут участники Фольклориады, а завершать — знаменитые артисты и коллективы.

«В их числе — ансамбль «Русская песня», Государственный академический Кубанский казачий хор, Чеченский государственный ансамбль танца «Вайнах», оркестр волынщиков Москвы, российская участница Евровидения, певица Манижа, рок-группы Plantec (Франция), Ulytau (Казахстан) и The Hatters (Россия)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Церемония закрытия пройдет 10 июля в открытом амфитеатре Конгресс-холла «Торатау». Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 14 мая в Уфе запустили обратный отсчёт «50 дней до VI Всемирной фольклориады».