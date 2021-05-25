Петропавловск-Камчатский, , 10:18 — REGNUM На Камчатке из-за снижения уровня ежесуточно выявляемых случаев заражения коронавирусом отпала необходимость в ковидном госпитале, развёрнутом в горбольнице №1 Петропавловска-Камчатского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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В стационаре на 25 мая лечение проходят 85 человек. Всего в крае развернуто 164 ковидные койки, из которых 48% остаются свободными.

«На этой неделе мы примем решение по выводу из состава моногоспиталей первой городской больницы. Сейчас прорабатываем этот вопрос, и в течение двух дней примем окончательное решение», — пояснил глава краевого минздрава Андрей Кузьмин.

Он уточнил, что первая городская больница в настоящее время крайне необходима для лечения людей с хроническими заболеваниями. При этом в случае необходимость учреждение должно быть готово оперативно вернуться в режим моногоспиталя.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние сутки выявили ещё семь носителей коронавируса. За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось, по данным на 25 мая, у 14 641 человека.