Брюссель, , 10:18 — REGNUM Несмотря на то, что Россия «бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путём саботажа, дезинформации и кибератак», чем бросает вызов европейским ценностям, эта страна остаётся ближайшим и самым крупном соседом ЕС, а также важным торговым партнёром. Об этом по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«Россия является нашим самым большим соседом, остаётся источником торговли и инвестиций для Евросоюза, у нас протяженные общие границы», — отметила фон дер Ляйен.

Также, по её словам, Россия является «важным международным игроком по противостоянию глобальным вызовам и решению региональных вопросов».

Именно поэтому, подчеркнула глава ЕК, верховному представителю Евросоюза по иностранным делам Жозепу Боррелю было поручено подготовить к саммиту в июле доклад по отношениям ЕС с Россией.

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«На базе этого доклада мы проанализируем наши отношения с Россией на следующем Евросовете», — пояснила глава Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в ходе саммита 27 лидеров стран — членов Евросоюза подтвердили приверженность «пяти принципам» в отношениях с Россией. Евросовет также осудил «незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его стран—членов и за пределами союза».