Махачкала, , 10:18 — REGNUM В Дагестане вынесен приговор бывшему заместителю начальника отдела сил специального назначения Северо-Кавказского округа войск Росгвардии. Полковника в отставке Сергея Иноземцева признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу и отправили в колонию на восемь лет, сообщили 25 мая в пресс-службе СКР.

Как было установлено в ходе следствия и доказано в суде, в 2020 году Иноземцев предложил взятку в размере 3 млн рублей начальнику отделения — старшему государственному инспектору по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов ФСБ России по Республике Дагестан. За эту сумму обвиняемый хотел получить содействие в выгрузке улова рыбопромыслового предприятия ЗАО «МТС-Сельхозтехника» вне установленных мест. Кроме того, злоумышленник предлагал закрыть глаза на то, что объем выловленной рыбы значительно превышал установленную квоту.

Однако инспектор отказался от взятки и доложил о предложении своему начальству. На этом экс-военнослужащий не успокоился. Он привлек к своим преступным намерениям знакомого, который попытался передать государственному инспектору 300 тыс. рублей в его служебном кабинете. Этот факт был пресечен оперативниками. Были задержан и полковник в отставке, и его знакомый.

В настоящее время по приговору суда Иноземцев готовится отправиться в колонию на восемь лет, его также лишили воинского звания полковника.