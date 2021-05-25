Варшава, , 10:18 — REGNUM Генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро поручил провести расследование вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске, направлявшегося из Афин в Вильнюс. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 24 мая, сообщает Polskie Radio.

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«Генеральная прокуратура Польши проведет расследование на предмет обмана и угроз с целью взятия под контроль самолета, а также заключения под стражу его пассажиров. Это преступления, предусмотренные частью 1 статьи 166 и частью 1 статьи 189 Уголовного кодекса Польши. Эти действия наказываются лишением свободы на срок от 2 до 12 лет», — заявил Зёбро.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска 23 мая. Воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали белорусские силовики.