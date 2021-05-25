Москва, 25 мая, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Сегодня, 25 мая, российская валюта на утренних торгах теснит американский доллар, прибавляя 0,3% и вплотную приближаясь к важному психологическому уровню в 73,00 рубля за доллар США, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«На стороне российской валюты 25 мая играет целый комплекс факторов, среди которых и мощный отскок цен на нефть выше $68,50 за баррель Brent, и относительно высокий спрос на рисковые активы, это хорошо видно по фондовым рынкам в Азии, Европе и США, прибавляющим в среднем 0,4−0,7%.

Наконец, не стоит забывать и про внутренние позитивные для рубля факторы, среди которых период налоговых выплат, пик которого как раз приходится на 25 мая, а также продолжающийся сезон дивидендных выплат.

Хотя стоит признать, что есть сегодня и фактор риска для рубля, в Брюсселе проходит саммит лидеров стран Евросоюза, где одной из главных тем является выработка плана будущих отношений с Россией.

24 мая уже состоялась стратегическая дискуссия по этому вопросу, но ничего внятного о ее итогах пока неизвестно, она проходила в условиях строгой конфиденциальности. Возможно, сегодня появятся подробности и сам план действий ЕС.

Если в этом плане не будет каких-то резких выпадов и решений, направленных против России, что выглядит наиболее вероятным сценарием, то рубль, пользуясь комплексом поддерживающих факторов, может попробовать на прочность нижнюю границу дневного торгового диапазона 73,00−74,00 за американский доллар.

После чего, из-за прочности отметки 73,00, всё-таки попробует откатиться ближе к отметке 73,50 за доллар США», — считает эксперт.

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