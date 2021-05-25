Таллин, , 10:17 — REGNUM Существующая в парламенте страны группа эстоно-белорусского сотрудничества должна быть немедленно распущена. С таким заявлением выступил бывший министр иностранных дел Эстонии, а ныне депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Почему в эстонском парламенте Рийгикогу до сих пор существует белорусская парламентская фракция? Даже после прямого государственного терроризма в Беларуси против пассажиров авиакомпаний ЕС», — возмущается Паэт.

По его словам, также вызывает сожаление, что в Рийгикогу существует парламентская группа, которую возглавляет гражданин (Игорь Кравченко — ИА REGNUM), который известен своими критическими замечаниями в адрес Евросоюза и антиросийских решений Брюсселя и Таллина.

«Прошу правление Рийгикогу в срочном порядке распустить эту группу», — написал Паэт, который в бытность министром иностранных дел Эстонии называл президента Белоруссии Александра Лукашенко не иначе, как «последним диктатором Европы».