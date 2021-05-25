Пенза, , 10:24 — REGNUM Четыре района Пензенской области стали победителями конкурсного отбора по предоставлению субсидий из регионального бюджета в целях софинансирования мероприятий на развитие внутреннего туризма в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма Пензенской области».

Всего в конкурсе участвовали 22 проекта. По итогу комиссия решила предоставить субсидии Наровчатскому району на проект «Развитие туристического объекта «Тюремный замок XIX века» в размере 500 тыс. рублей; Мокшанскому району на проект «Музей под открытым небом «Исторический фонарь» в размере 200 тыс. рублей; Спасскому району на проект «МБУК «Музей народного творчества Спасского района Пензенской области «Выставочный зал «Абашевская керамика"в размере 150 тыс. рублей и Пензенскому району на проект «Братья Мозжухины. Через прошлое в настоящее» в размере 150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению врио губернатора Олега Мельниченко на территории Золотарёвского городища будет разработан проект туристической инфраструктуры региона.

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