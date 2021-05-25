Минск, , 10:33 — REGNUM Защитник российской гражданки Софьи Сапеги, задержанной в аэропорту Минска, пока не смог с ней встретиться. Об этом сообщил 25 мая отец задержанной Сергей Дудич.

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Сапегу содержат в центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина. Она находилась на борту лайнера авиакомпании Ryanair, экстренно севшего в белорусской столице, вместе с основателем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем.

«В понедельник мы заключили договор с адвокатом. По состоянию на вечер вчерашнего дня адвокат не попал к ней», — сказал Дудич в беседе с ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая белорусские власти уведомили российское посольство в Минске о задержании 23-летней гражданки РФ Софьи Сапеги. Об основаниях её задержания не сообщалось.

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