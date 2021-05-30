Москва, , 07:42 — REGNUM Дмитрий Абрамович Жеребилов (1920−1972) воевал с 1943 года. Более раннему призыву помешала оккупация Луганщины, где он жил и работал в колхозе.

Дмитрий Абрамович Жеребилов

К зиме 1945 года в звании старшины командовал взводом пешей разведки 738-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии в 69-й армии.

Отличился в ходе Висло-Одерской операции. 13 января за 5 часов до начала наступления взвод Жеребилова взял «языка», который сообщил дополнительные сведения о расположении огневых точек на участке полка.

Несколько дней спустя, в боях за Радом (Польша), расположившись на фланге наступающих войск, Дмитрий Абрамович сорвал обходной маневр и контратаку противника. После чего поднял свой взвод в атаку, лично уничтожив до 35 немцев.

25 января перед форсированием Варты Жеребилов вновь добыл ценные сведения об обороне противника, 4 дня спустя участвовал в прорыве сильно укрепленной обороны у озера Гроссер-Зее, а затем в обороне захваченного сходу плацдарма на Одере в районе Франкфурта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года старшина был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3098).

Также разведчик за годы войны был дважды награжден орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу».

После Победы Жеребилов демобилизовался. Вернулся в родное село Закотное, где работал бригадиром колхоза, а затем заведующим отделом государственного обеспечения Новопсковского райисполкома.

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