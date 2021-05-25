Москва, , 10:25 — REGNUM Ситуация с приземлением в Минске самолета авиакомпании Ryanair вызвала у западных стран истерику, так как Белоруссия сейчас находится «на повестке». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 25 мая в эфире радиостанции «Вести ФМ».

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Она напомнила, что за последние годы с подачи стран Запада происходило несколько подобных случаев. Самолёты разных стран принуждали к посадке, в том числе из-за политических причин, происходили «насильственные захваты», аресты без суда и следствия, беззаконные перемещения людей из одних стран в другие.

На фоне подобной «рутины» у Запада вдруг начинается истерика из-за рейса Ryanair.«Почему — мы опять же понимаем. Потому что Белоруссия на повестке», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая Захарова, комментируя инцидент с Ryanair, напомнила о принудительной посадке в 2013 году в Вене самолёта президента Боливии, который летел из Москвы.

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