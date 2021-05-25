Таллин, , 10:14 — REGNUM Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон подписал совместное заявление соответствующих комитетов парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии, Германии, Польши, США, Ирландии и Великобритании с призывом к новым, более жестким, санкциям по отношению к официальному Минску. Об этом говорится в пресс-релизе эстонского парламента.

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«Мы недвусмысленно осуждаем угрозу насилия в отношении гражданского самолета, летящего в воздушном пространстве Белоруссии. Использование истребителей для перехвата гражданских рейсов Ryanair представляет собой пиратство на маршруте между двумя странами-членами НАТО и Евросоюза. Этот безответственный поступок подвергает пассажиров и экипаж большому риску. Это напоминание о том, что правительство, заявившее о себе в Минске, является незаконным», — говорится в тексте заявления.

Авторы заявления призвали к немедленному и безоговорочному освобождению Романа Протасевича и политзаключенных в Белоруссии.

Также озвучен призыв к Международной организации гражданской авиации (ИКАО) «немедленно расследовать это очевидное нарушение свободного транзита между государствами». Пока отчет ИКАО не будет завершен, авторы заявления призвали приостановить членство Белоруссии в этой организации и запретить все полеты из Белоруссии и в нее.

«Мы призываем государства-члены НАТО и Европейского Союза ввести санкции против режима Лукашенко и приостановить использование Интерпола и других международных организаций для дальнейших атак на европейскую демократию», — говорится в заявлении.

В воскресенье, 23 мая, Белоруссия потребовала от следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс самолета авиакомпании Ryanair совершить экстренную посадку в Минске. По версии белорусской стороны, поступило сообщение о бомбе на борту.

Находившийся на этом же борту белорусский журналист и оппозиционер Роман Протасевич был задержан. После его задержания рейс был возобновлен.