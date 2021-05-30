Москва, 30 мая, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Пётр Игнатьевич Иванов (1904−1945) прошел всю Гражданскую войну. Вышел в запас в 1935 году, став преподавателем автодела. Но в июне 1941 года ветерану вновь пришлось надеть форму.

Петр Игнатьевич Иванов

К 1945 году в звании майора командовал 34-м гвардейским кавалерийским полком 9-й гвардейской кавалерийской дивизии 4-го гвардейского кавалерийского корпуса на 2-м Украинском фронте.

28 марта при форсировании реки Нитра, южнее городка Шурани (Словакия), несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, он сумел организовать переправу и закрепиться на западном берегу. Затем майор повел свой полк в атаку на сильно укрепленный пункт Бано-Кеса, который также был захвачен, а плацдарм расширен. В этом бою полк Иванова уничтожил до 340 гитлеровцев и 6 бронетранспортеров, взял до 150 немцев в плен.

9 апреля полк наступал на главном направлении дивизии на населенный пункт Ланжгот, расположенный в 7 километрах юго-восточнее города Бржецлав (Чехия). Сильный пулеметный огонь и танки противника препятствовали продвижению полка. Тогда Пётр Игнатьевич вышел впереди боевых порядков и, воодушевляя своих бойцов, увлек их в атаку. В этом бою командир полка пал смертью храбрых.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года гвардии майору Петру Игнатьевичу Иванову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.