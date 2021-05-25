Москва, , 10:13 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) напомнила о правилах профилактики укусов комаров. Об этом 25 мая на сайте ведомства.

«Специфическая профилактика инфекций, передающихся комарами, (вакцинация) разработана против туляремии, желтой лихорадки, лихорадки Денге и японского энцефалита», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что неспецифические профилактические мероприятия осуществляют в том числе посредством комплексных мероприятий и применения средств индивидуальной защиты.

Так, комплексные мероприятия предусматривают содержание подвальных помещений домов в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также благоустройство территорий парков, скверов, мест массового отдыха и пребывания населения.

Мероприятия по защите людей включают использование противомоскитных сеток на окнах, обработку помещений инсектицидными средствами в аэрозольной упаковке, использование электрофумигаторов, обработку террас, веранд, туристических палаток противокомариными инсектицидными спиралями или стержнями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский сообщил, что комары полагаются на свои органы чувств, как и все прочие существа. Для них важен запах, который исходит от человека, и тепло, если человек активно потеет, то комарам его легче найти».

Когда люди идут в группе, например, по лесу или сидят на веранде, пьют чай, то после того, как комары уже нашли группу людей, они не очень выбирают, кого кусать, а кого нет, уточнил он.

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