Москва, , 10:12 — REGNUM Постановление о бюджетных инвестициях в строительство многопрофильного медицинского центра в Крыму подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства 25 мая.

«Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» будет построен в Ялте, срок его введения в эксплуатацию — 2024 год. Объём бюджетных инвестиций в создание центра в 2021 году составит 300 млн рублей, в 2022 году — 3,7 млрд, в 2023 году — 5 млрд, в 2024 году — 6 млрд рублей.

Новый центр будет оказывать помощь по самым различным направлениям, в том числе хирургии, травматологии, кардиологии, онкологии, нефрологии, предусмотрено отделение педиатрии. Медцентр разместится на площади почти 100 тыс. кв. м. Главный корпус будет включать в себя стационар на 410 коек, операционный блок, отделения диагностики, реанимации и интенсивной терапии. Также в составе центра будет работать консультационно-диагностический центр на 500 посещений в смену, детская поликлиника на 300 посещений в смену и дневной стационар на 60 коек. Проект также предусматривает возведение жилого комплекса на 300 квартир для сотрудников.

Государственным заказчиком строительства медцентра указано федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства, застройщиком выступит федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства».