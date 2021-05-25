Екатеринбург, , 10:16 — REGNUM В Екатеринбурге установили ещё один температурный рекорд в мае 2021 года, сообщили в Уралгидрометцентре.

24 мая 2021 года воздух прогрелся до + 34 градусов по Цельсию. Это рекорд за последние 105 лет жизни города.

В частности, был побит показатель за 24 мая 1916 года, когда было зафиксировано 33,6 градусов тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили об аномальной жаре в Свердловской области. Она продержится до 26 мая.

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