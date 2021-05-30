Москва, 30 мая, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Федор Матвеевич Охлопков (1908−1968) до войны сменил много специальностей: был шахтером-откатчиком, механизатором, охотником-промысловиком… Может быть, последняя профессия и помогла ему на фронте.

Федор Матвеевич Охлопков

Охлопков воевал с декабря 1941 года, сначала пулеметчиком, затем командиром отделения роты автоматчиков, позднее снайпером.

Летом 1944 года в звании сержанта служил снайпером 234-го стрелкового полка 179-й стрелковой дивизии в 43-й армии. К 23 июня на его счету было 429 солдат и офицеров противника. К сожалению, представление на звание Героя Советского Союза командование понизило до ордена Красного Знамени, который сержант получил в следующем месяце. Также за время войны он был награжден орденами Красной Звезды (дважды), Отечественной войны 2-й степени и медалями, в том числе «За отвагу».

Вскоре Охлопкова тяжело ранили (это было 12-е ранение за войну), и по излечении его назначили инструктором по стрельбе в школе подготовки сержантского состава.

Участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года.

После войны жил в Таттинском районе Якутии, где трудился на различных партийных и хозяйственных должностях.

К счастью, еще при жизни воина Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года Федору Матвеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 10 678).