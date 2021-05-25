Берлин, 25 мая, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Изображения экспериментального автомобиля Porsche Cayenne Cabrio обнародовал портал Wroom.ru.

Wroom.ru Экспериментальный Porsche Cayenne

Отмечается, что немецкая компания Porsche разработала прототип кабриолета в 2002 году. Однако на долгое время проект был засекречен.

В 2014 году автопроизводитель представил прототип Porsche Cayenne Cabrio. Экспериментальная модель основана на Cayenne первого поколения. При этом у кроссовера была срезана крыша. Модель получилась двухдверной с дугой безопасности на корме.

Однако серийный выпуск Porsche Cayenne Cabrio так и не был запущен. Возможно, в компании Porsche сочли такой формат слишком смелым. При этом схожие модели кабриолетов, созданные на базе Nissan Murano и Range Rover Evoque, особого успеха не имели.

Напомним, в 2025 году компания MINI планирует представить электрический кабриолет Convertible.

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