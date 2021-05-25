Сосновский район, Челябинская область, , 10:09 — REGNUM В Челябинской области задержан предполагаемый убийца двухлетнего мальчика. Об этом сообщает областное управление СКР.

Под подозрение попал 34-летний гражданин. Следователи считают, что в посёлка Западный Сосновского района он причинил своему пасынку ожоги. В результате ребёнок скончался. Это случилось через несколько дней после произошедшего.

Подозреваемого водворили в ИВС. Идут следственные действия. Как сообщало ИА REGNUM, тело ребёнка было найдено в квартире 23 мая. На его лице и теле зафиксировали ожоги.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура ведёт проверку по факту гибели ребёнка под Челябинском