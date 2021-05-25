Киев, , 10:10 — REGNUM За истекшие сутки на Украине было выявлено 2608 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны страны.

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 186 463.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 249 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов стало составлять 49 685.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 1 975 064 человека.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 1334 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.