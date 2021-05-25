Москва, , 10:09 — REGNUM Россия с 25 мая 2021 года возобновляет ранее приостановленное авиасообщение с пятью странами Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, сообщается на сайте правительства РФ.

С сегодняшнего из Москвы будут летать самолеты в Рейкьявик (два раза в неделю), в Валлетту (два раза в неделю), в Канкун (три раза в неделю), в Лиссабон (три раза в неделю), в Джидду (три раза в неделю).

Также принято решение с 25 мая возобновить авиарейсы: в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о возобновлении авиасообщения было принято 14 мая на заседании штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

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