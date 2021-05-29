Москва, 29 мая, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Александр Андреевич Дивочкин (1914−1946) после окончания Советско-финской войны остался в армии, точнее в пограничных войсках. В звании младшего лейтенанта он командовал батареей 15-го мотострелкового полка 4-й мотострелковой дивизии войск Наркомата внутренних дел.

Александр Андреевич Дивочкин

25 июля 1941 года в боях на дальних подступах к Петрозаводску поддержал попавший в тяжелое положение отряд пограничников. С этой целью орудия батареи были переправлены на руках через горящий лес. Ответным огнем была повреждена одна пушка, понесли убыль артиллерийские расчеты, а рядом со снарядными ящиками начался пожар. Александр Андреевич, несмотря на несколько ранений, организовал стрельбу оставшихся двух орудий и ликвидацию пожара.

Неприятель, потеряв больше взвода солдат, отступил на исходные позиции.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941 года младшему лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 627).

В 1943 году Дивочкин окончил ускоренный курс Военной академии имени М. В. Фрунзе. Закончил войну в звании подполковника, командира 14-го воздушно-десантного полка. Был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней.

После Победы работал преподавателем военной кафедры Московского полиграфического института.