Москва, , 07:46 — REGNUM Абдуллаазис Даминович Юлдашев (1921−1968) работал пионервожатым и учителем в школе. В 1939 году был призван в армию и в 42-м по окончании Харьковского военного пехотного училища отправлен на фронт.

Абдуллаазис Даминович Юлдашев

Осенью 1943 года в звании лейтенанта командовал 6-й стрелковой ротой 229-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии в 13-й армии.

11 сентября с двумя бойцами форсировал Десну и, пробравшись в тыл врага, гранатой уничтожил двух немецких пулеметчиков со станковыми пулеметами. Затем Абдуллаазис Даминович скрытно подполз сзади к засевшим снайперам, двух из которых расстрелял в упор из автомата, а еще одного захватил в плен.

22 сентября во главе роты форсировал Днепр в районе села Навозы (ныне Днепровское, Черниговского района) и удерживал плацдарм до переправы основных сил.

В бою 29 сентября Юлдашев со своими солдатами отбил две контратаки противника, пытавшегося отрезать роту от основных сил. В этом бою он лично уничтожил до десяти гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4303).

В январе 1944 года в звании старшего лейтенанта Юлдашев получил тяжелое ранение под Житомиром, и в марте его комиссовали из армии. Жил в Андижане, где работал заместителем директора хлопкового завода.

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