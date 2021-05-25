Москва, , 10:06 — REGNUM Основным препятствием для развития в России электротранспорта оказывается цена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Юрий Сагинов.

«Пока сегмент электротранспорта в России занимает мизерную долю, но развивается быстрыми темпами, увеличиваясь в несколько раз с каждым годом. Этот транспорт привлекает и частных клиентов, и корпоративных, и госструктуры. Тем не менее, пока на уровне государства нет приоритетной политики для электромобилей, нет существенных стимулов, которые бы способствовали массовому распространению электротранспорта, — сказал Сагинов. — Необходима комплексная государственная стратегия по развитию нового сегмента. К примеру, она должна подразумевать создание зарядной инфраструктуры, субсидии для производителей, льготы для клиентов, в том числе корпоративных».

В настоящее время, по словам Сагинова основным препятствием для широкого распространения электромобилей является их стоимость.

«В частности, средневзвешенная цена нового электромобиля почти в пять раз превышает средний показатель для всего рынка, — сказал Сагинов. — Официально представленные сейчас в России электромобили в основном относятся к премиум-сегменту, поэтому также стоит вопрос о расширении модельного ряда и появлении более доступных вариантов. В настоящий момент большинство электромобилей в России официально продают только премиум-бренды. Тем не менее, бурно растут продажи электрокаров с пробегом, импортируемых, прежде всего из Японии и Китая».

По словам Сагинов, такие варианты можно приобрести на рынке по цене порядка 1 млн рублей, что уже привлекательно для массового клиента.

«За счет этого общий парк электромобилей активно увеличивается и становится доступным для широкого круга автовладельцев», — заключил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что на российских просторах электромобили могут оказаться очень эффективными.

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