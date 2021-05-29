Москва, , 07:25 — REGNUM Платон Петрович Ткаченко (1915−1944) свой первый бой принял в составе 43-й танковой дивизии на пятый день войны под Ровно. В дальнейшем участвовал в оборонительных приграничных сражениях на Западной Украине, защищал Киев.

Платон Петрович Ткаченко

После того как в 43-й танковой дивизии не осталось машин, в августе 1941 года в звании младшего сержанта был назначен командиром танка в 10-ю танковую бригаду в 38-й армии.

24 сентября в районе села Войновка (Чутовской район Полтавской области) он уничтожил противотанковое орудие и грузовую машину гитлеровцев. Два дня спустя, прикрывая отход нашего подразделения, танкист расстрелял из своей пушки два немецких миномета и еще одно противотанковое орудие. 28 сентября у поселка Чутово Платон Петрович в ходе удачной контратаки захватил и доставил в часть противотанковое орудие.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1941 года младшему сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 574).

В июне 1943 года Ткаченко окончил курсы командиров танковых рот при Ленинградской высшей офицерской школе бронетанковых войск имени В. М. Молотова и в звании старшего лейтенанта получил назначение командиром роты танков КВ-2 260-го отдельного танкового полка прорыва Ленинградского фронта.

Погиб в первый день Выборгской наступательной операции 10 июня 1944 года, когда во главе своей роты атаковал противника и первым ворвался на финские позиции. Его экипажем были уничтожены два противотанковых орудия, два миномета с расчетами, раздавлены четыре землянки с находившимися в них солдатами, убито до 50 солдат врага. Посмертно Платона Петровича наградили орденом Отечественной войны 1-й степени.

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