Москва, , 10:05 — REGNUM Популярность льготных электронных рецептов с QR-кодом в московских аптеках за месяц выросла в 80 раз. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

«Льготными электронными рецептами с QR-кодом, в сравнении с прошлым месяцем, москвичи стали пользоваться в 80 раз чаще», — рассказала она.

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По словам Раковой, в аптеках электронный рецепт можно показать на экране телефона или талон с QR-кодом, распечатанный в информационном киоске поликлиники. Заместитель мэра отметила, что такие рецепты не только экономят время врачей, но и исключают подделку или потерю.