Ярославль, 25 мая 2021, 10:04 — REGNUM Ярославский футбольный клуб «Шинник» не стал продлевать контракт с тренером Юрием Газзаевым. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».
Под руководством Газзаева «Шинник» выиграл два раза, шесть раз сыграл вничью и четырнадцать раз проиграл. По итогам сезона команда заняла последнее место в ФНЛ. Клуб должен покинуть лигу.
Региональные власти, которые фактически контролируют футбольный клуб, никак не комментируют провальный сезон и скрывают планы о будущем команды.
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