Ярославль, , 10:04 — REGNUM Ярославский футбольный клуб «Шинник» не стал продлевать контракт с тренером Юрием Газзаевым. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Юрий Газзаев Yarnews.net

"31 мая истекает контракт у главного тренера ФК «Шинник» Юрия Фарзуновича Газзаева, работавшего с командой с ноября прошлого года. Футбольный клуб «Шинник» благодарит Юрия Фарзуновича за сотрудничество и желает успеха в дальнейшей тренерской деятельности», — сообщили в футбольном клубе.

Под руководством Газзаева «Шинник» выиграл два раза, шесть раз сыграл вничью и четырнадцать раз проиграл. По итогам сезона команда заняла последнее место в ФНЛ. Клуб должен покинуть лигу.

Региональные власти, которые фактически контролируют футбольный клуб, никак не комментируют провальный сезон и скрывают планы о будущем команды.

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