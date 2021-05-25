Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM За последние сутки в Петербурге лабораторным путём обследовали на коронавирус 13 842 человека, сообщили 25 мая в городском оперативном штабе. Объём тестирования в понедельник, 24 мая, неожиданно оказался даже ниже, чем за день до этого, в воскресенье, когда за сутки на коронавирус проверили 14 176 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Добавим, что на минувшей неделе, с 17 по 23 мая, в Петербурге было выполнено 142 859 лабораторных ПЦР-исследований на SARS-CoV-2, что на 0,3% меньше, чем на неделе с 10 по 16 мая.

На 23 мая 2021 года общее количество ПЦР-исследований на SARS-CoV-2 за весь период эпидемии в Санкт-Петербурге составило 8 млн 868 тыс. 812 тестов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге на 22% возросло число новых случаев ковида